Dinis Pinto regressa aos treinos do Moreirense mais de um mês depois

Um mês e uma semana após ter saído lesionado do encontro com o Famalicão, da 2ª jornada da Liga Betclic, Dinis Pinto regressou aos treinos nos relvados da Vila Desportiva do Moreirense. O lateral dos cónegos ainda trabalha com alguns condicionalismos, mas a reintegração em pleno deve acontecer nas próximas semanas.Dinis Pinto sofreu uma contusão cerebral na sequência do violento choque com Francisco Moura no decorrer da partida com o Famalicão, disputado a 21 de agosto. O jogador do Moreirense chegou a perder os sentidos e teve de sair de maca do relvado. Foi transportado ao hospital depois de recuperar a consciência, teve alta poucas horas depois, mas as semanas seguintes não foram fáceis. Ao contrário do que era esperado, Dinis Pinto não teve luz verde para integrar os treinos logo após o jogo com o Famalicão. O regresso aconteceu esta sexta-feira, depois de nas últimas semanas ter sido submetido a exames de avaliação para descartar eventuais consequências da contusão cerebral.Após ter estado afastado dos treinos durante um mês e uma semana, Dinis Pinto voltou aos relvados da Vila Desportiva esta sexta-feira. Tem agora uma nova pré-época pela frente uma vez que o período de inactividade foi longo.