Fabiano Souza na mira do Moreirense

O lateral direito Fabiano Souza está nos planos do Moreirense para reforçar o plantel de Rui Borges. A SAD liderada por Vítor Magalhães já encetou negociações com o Sp. Braga com o objetivo de garantir o defesa, que cumpriu a segunda metade da época passada no Kasimpasa, da Turquia.





De acordo com o que conseguimos apurar, a possibilidade de Fabiano Souza mudar-se para Moreira de Cónegos neste defeso é real, embora haja outros clubes interessados na contratação do jogador. Apesar de já contar com Dinis Pinto, Fabiano Souza, que continua integrado na pré-época dos bracarense, é um dos alvos prioritários dos cónegos neste momento.O brasileiro terá uma palavra a dizer quanto ao seu futuro e entende que as oportunidades em Braga podem ser escassas devido à concorrência na posição.