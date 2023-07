E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gilberto Batista explicou os motivos que o levaram a aceitar mudar-se para Moreira de Cónegos , depois de várias épocas no Sporting."É um projeto que aposta muito nos jovens. Como jovem jogador, posso crescer muito no clube", afirmou o central, em declarações divulgadas pelo Moreirense.Com a promessa de "deixar tudo em campo, para ajudar o Moreirense da melhor forma possível", o central ex-Sporting B assegurou também que irá "trabalhar duro" para conquistar o seu espaço."Apoiem a equipa, vai ser uma época diferente, vamos fazer história juntos", finalizou o reforço do Moreirense.