Golo de João Camacho ao Chaves teve dedicatórias especiais

O golo de João Camacho em Chaves, que valeu ao Moreirense a conquista do primeiro triunfo da época (1-2) , teve dedicatórias especiais. O avançado começou por dedicar o tento decisivo à esposa, que está grávida, mas depois lembrou o colega Dinis Pinto. João Camacho deslocou-se ao banco, onde lhe entregaram uma camisola com o nome do lateral, que continua entregue ao departamento médico.Dinis Pinto ainda não teve alta médica para integrar os treinos, depois de ter saído lesionado da partida com o Famalicão, disputada a 21 de agosto. Nessa noite, o lateral contratado ao Sp. Braga foi transportado para o hospital depois de um choque de cabeças com Francisco Moura. Dinis Pinto deixou a unidade hospitalar no dia seguinte, mas continua a ser seguido pelo departamento médico do Moreirense. A expectativa é que possa regressar em breve aos treinos.