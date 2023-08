Gonçalo Franco "muito feliz" por chegar aos 50 jogos na Liga Betclic: «Já atingi uma marca especial»

Gonçalo Franco confessou estar "muito feliz" por ter atingido a marca dos 50 jogos na Liga no encontro com o FC Porto, da ronda inaugural do campeonato. "Sou um jovem jogador, desde pequeno ambicionava chegar à Liga e agora já atingi uma marca especial, por isso estou feliz", disse, em declarações aos meios do Moreirense.





O jovem médio defendeu a ideia de que "a chave para o sucesso é o trabalho diário". "Todos os dias temos de encarar os treinos como o nosso trabalho. Só conseguimos evoluir se todos os dias dermos o melhor de nós, é isso que procuro fazer todos os dias. Encaro todos os dias de trabalho como se fossem o último. Estou a ter a oportunidade que todos os jovens jogadores ambicionam. Tenho de aproveitar ao máximo esta oportunidade porque tenho mais sonhos e objetivos a atingir. Só a dar o máximo é que posso continuar a melhorar e a estar mais perto de outras metas", notou.Caracterizando-se como um jogador "com muita atitude dentro de campo, sempre a ajudar os meus colegas" e "com boa capacidade físico, disponível para ajudar a equipa a defender e a atacar", Gonçalo Franco lembrou o jogo que marcou a estreia na Liga, já com a camisola do Moreirense. "Lembro-me da minha estreia, foi aqui em casa, contra o Farense, estava um bocadinho nervoso. Era um nervosismo positivo porque estava a concretizar um objetivo. Daí para a frente foi tudo melhorando até atingir os 50 jogos". "A minha estreia marcou-me, mas houve outro jogo que me marcou mais, que foi quando fiz o primeiro golo na Liga. Foi na data de aniversário da minha avó, o que fica sempre marcado, além disso ajudou-nos numa vitória importante para garantir a permanência na Liga num ano que foi muito difícil. O golo mais bonito foi na época passada, contra a B SAD", acrescentou.No regresso aos principais palcos o Moreirense está "preparado" para "um ano diferente, rigoroso". Segundo Gonçalo Franco, na 1ª jornada, frente ao FC Porto, "mostramos que o grupo é forte, independentemente de não termos conseguido o principal objetivo, que passava por vencer ou pontuar diante de um candidato ao título. Temos pela frente um percurso longo, mas este grupo, tão forte que é, vai dar muitas alegrias aos adeptos. O sucesso de um jogador é o sucesso do coletivo, sem a ajuda de quem está ao nosso lado não conseguimos melhorar".