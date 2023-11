Jeremy Antonisse titular na seleção de Curaçau

O avançado Jeremy Antonisse foi titular no regresso à seleção de Curaçau. O extremo do Moreirense foi escolhido por Dean Gorré para entrar no onze que defrontou El Salvador, na última madrugada, num encontro particular que terminou com um empate a um golo.Jeremy Antonisse esteve em campo até aos 74 minutos, altura em que foi rendido pelo compatriota Ruensley Leuteria.A seleção de Curaçau volta a defrontar El Salvador na noite da próxima segunda-feira, num jogo de preparação. Isto significa que Jeremy Antonisse apenas regressa a Moreira de Cónegos a meio da próxima semana.