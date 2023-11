Jeremy Antonisse volta a ser titular pela seleção do Curaçau

Jeremy Antonisse voltou a ser titular pela Seleção de Curaçau, no jogo de preparação frente a El Salvador, que teve lugar na última madrugada.O extremo do Moreirense esteve em destaque ao sofrer a falta que deu origem ao penálti convertido em golo pelo compatriota Rangelo Janga, ainda no primeiro tempo. O encontro terminaria com novo empate a um golo, depois de El Salvador marcar na segunda parte.Depois de ter somado mais duas internacionalizações por Curaçau, Jeremy Antonisse inicia a viagem de regresso a Portugal esta terça-feira. A expectativa é que possa regressar aos treinos com os restantes colegas, em Moreira de Cónegos, na quinta-feira.