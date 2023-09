Kewin Silva antevê jogo com o Sp. Braga: «Cada ponto é importante»

Titular na baliza do Moreirense no arranque da temporada, Kewin Silva projeta "um grande jogo" na receção ao Sp. Braga, no domingo, a contar para a 3.ª jornada do campeonato."É na nossa casa, com o apoio dos nossos adeptos. Será um grande jogo, pretendemos uma boa exibição, se tudo der certo. Sabemos da dificuldade do jogo, mas temos que aproveitar o facto de jogarmos em casa para somar pontos, porque cada ponto é importante no campeonato", disse, citado pela sua assessoria de imprensa.Kewin Silva revelou ainda ter ficado "muito feliz" com a vitória em Chaves, a primeira da época, sobretudo por ter "ajudado a equipa com um bom desempenho. O trabalho de um guarda-redes é evitar o golo adversário, fico feliz por estar a fazer a minha parte e feliz pelos companheiros que também estão a resolver lá na frente. Isso é um grupo", acrescentou.