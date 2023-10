Kewin Silva: «Não podemos facilitar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o Moreirense numa posição tranquila na tabela da Liga Betclic, o guarda-redes Kewin Silva olha com ambição para a participação na Taça de Portugal, realçando a forma como o plantel encara a prova, especialmente após a eliminação à primeira da Allianz Cup.

"Fomos injustamente eliminados com o Farense, no primeiro jogo da época. Agora, o grupo quer pensar na Taça de Portugal, uma competição importante, em que podemos lutar por um título", referiu o dono da baliza dos cónegos, em declarações ao Desportivo de Guimarães, antes de acrescentar: "A 1ª Liga é muito complicada, mas nas outras competições as metas são mais palpáveis. O grupo sabe que a Taça de Portugal é uma oportunidade de chegar longe na luta por um título."

Apesar de defrontar um adversário da Liga 3 na estreia na presente edição da prova rainha, o guardião mantém elevados os níveis de alerta. "Não podemos facilitar nada neste tipo de jogos. Temos de estar preparados para um adversário aguerrido, que luta muito", sublinhou, garantindo que a equipa está pronta para o desafio que tem pela frente, a jogar fora de casa, num ambiente de festa: "Apesar de termos um grupo novo, temos uma equipa ambiciosa que sabe que terá pela frente um jogo que não será nada fácil. Pelo contrário, esperamos um adversário com muita vontade de ganhar e se não fizemos o que tiver de ser feito podemos ser surpreendidos."