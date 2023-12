Madson pode segurar lugar no onze do Moreirense

O regresso de João Camacho à atividade, após lesão, no embate com o Benfica, acaba por ameaçar a continuidade no onze de Madson. O extremo madeirense apresenta-se assim como uma alternativa imediata ao brasileiro, porém, Madson deve resistir a essa pressão pelo menos no imediato, nomeadamente na partida com o Gil Vicente agendada para amanhã.