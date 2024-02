Maracás conformado com a derrota: «Golo cedo condicionou a nossa equipa»

Maracás revelou-se conformado com a derrota por 0-2 frente ao Sporting, um revés que explica com o golo de Morita nos minutos iniciais."O golo cedo condicionou muito a nossa equipa em relação ao que tínhamos planeado. A equipa portou-se bem, fez uma grande partida dentro do possível. Nós sabíamos que íamos defrontar a melhor equipa do campeonato até aqui e preparámo-nos muito bem... Como disse no geral acho que fizemos uma bela partida mas o golo no início condicionou", afirmou o central, à Sport TV, prometendo que este desaire não vai deixar marcas: "Temos que valorizar o carácter e a personalidade da nossa equipa. Com o passar do tempo estabilizámos no jogo. Sabíamos que ía ser difícil e vamos pensar no próximo".Para terminar, o brasileiro foi confrontado com o facto de ter impedido Gyökeres de marcar e mostrou-se satisfeito com este pormenor. "Preparámo-nos muito bem pois o avançado deles está em grande forma. Nós conseguimos neutralizar muitos pontos positivos do Sporting", assegurou.