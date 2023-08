Maracás espera Marcelo

A estreia do Moreirense na 1ª Liga em 2023/24, frente ao FC Porto, vai, tudo indica, marcar o regresso da dupla de centrais formada por Marcelo e Maracás. No primeiro jogo oficial da temporada, diante do Farense, na Allianz Cup, Rui Borges apostou em Rafael Santos ao lado de Maracás, até porque Marcelo estava a treinar com o plantel há poucos dias. Três semanas depois, o experiente central deve render o compatriota e atuar ao lado de Maracás, reeditando uma dupla que teve sucesso em Paços de Ferreira, entre 2019 e 2021.