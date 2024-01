Maracás explica golo frente ao Famalicão: «Às vezes arriscamos na frente»

Maracás esteve em destaque pelo golo que marcou, decidiu o encontro. "Às vezes arriscamos na frente, mas também foi importante sairmos do jogo com a baliza a zero", referiu o central à Sport TV, não escondendo a felicidade por ter marcado. "É sempre bom, mas o mais importante foi a vitória, porque sabíamos que ia ser um jogo difícil pela qualidade do adversário", sublinhou, destacando depois a forma como prepararam o jogo. "Colocámos em prática o que treinámos e, para além disso, destaco o espírito desta equipa. Agora vamos à procura dos 35 pontos", concluiu.

Do lado o Famalicão, Gustavo Sá não escondeu a frustração pela derrota: "Acabámos por ter as melhores oportunidades, mas eles tiveram mais sorte. O empate seria o resultado mais justo", considerou o médio.