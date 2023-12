Marcelo renova contrato com o Moreirense

O Moreirense acertou a continuidade do defesa-central Marcelo por mais uma época. O contrato do experiente jogador terminava no final da época, mas é agora válido até junho de 2025.Marcelo chegou a Moreira de Cónegos no verão para reforçar o setor defensivo, que sofreu uma reformulação profunda depois da subida à Liga. O central é um dos jogadores mais utilizados por Rui Borges, tendo sido utilizado nos 13 jogos do campeonato e ainda na Taça da Liga, frente ao Farense, em julho, que marcou a sua estreia pelo clube de Moreira de Cónegos.Com a renovação do contrato de Marcelo, a SAD garante assim estabilidade no setor defensivo, uma vez que os restantes defesas-centrais também têm contratos de longa duração.