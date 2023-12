Marcelo: «Só nos faltou o golo...»

Marcelo ajudou o setor defensivo do Moreirense a manter a baliza sem golos sofridos, culminando com uma exibição exemplar. O central brasileiro considerou que o dérbi foi "muito bem disputado e muito físico", mas esperava mais. "Acho que fomos melhores na partida, só faltou o golo. Estivemos por cima, tivemos mais oportunidades". "A haver um vencedor seria o Moreirense", referiu, com convicção. O defesa de 24 anos elogiou depois o percurso dos cónegos na Liga, por terem chegado aos 10 jogos consecutivos sem qualquer derrota. "Estamos a fazer uma boa época, temos uma boa equipa e estamos focados no campeonato. Vamos pensando jogo a jogo. O importante é ter os adeptos do nosso lado, como se viu hoje [ontem] , e deixo uma palavra de agradecimento para eles", concretizou.