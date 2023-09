Marcelo sobre os 200 jogos na Liga: «Espero conseguir muitos mais»

A cumprir mais uma época no principal escalão do futebol português, com a sexta camisola de um clube nacional Marcelo atingiu finalmente um número histórico com a camisola do Moreirense. O central contabilizou na 5.ª jornada da Liga Betclic, diante do Sporting, 200 jogos na Primeira Divisão.Numa breve entrevista aos meios sociais dos cónegos, o experiente jogador, que também já jogou nos leões, mostrou-se "muito feliz" por atingir uma marca tão avançada. "Nunca imaginei que fosse possível. É um feito que poucos têm, mas espero conseguir muito mais", disse, revelando também que mais dá "mais valor aos primeiros jogos na Liga, no início da carreira". "Quando começamos damos outra importância, agora são mais números", acrescentou.Foi ao serviço do Rio Ave que Marcelo se estreou na liga portuguesa, revelando que a mesma " tem crescido muito nos últimos anos". "Os clubes estão mais organizados, o campeonato evoluiu muito. Espero que possa evoluir mais" acrescentou. Relativamente a golos, o brasileiro também esclarece que o mais importante também foi com a camisola dos vilacondenses, já que foi "contra o FC Porto, com o Casillas na baliza", referindo-se à partida em 2016/17.Mas é sobre os cónegos que o jogador de 34 anos tece os maiores elogios. "Gosto muito das pessoas com quem trabalho no clube. O Moreirense é um clube pequeno, mas com pessoas muito grandes. É um clube muito acolhedor, como se fosse uma família", atirou, não deixando de fora quem está dentro das quatro linhas."É um grupo jovem, com muita qualidade e muito focado. Posso passar a minha experiência, mas o grupo já é muito diferente. É um dos melhores grupos com que já trabalhei em Portugal, com muitos jovens que têm valor. Queremos fazer coisas bonitas, sempre jogando um futebol positivo. O grupo tem qualidade e pode propor-se a jogar com qualidade sempre à procura das vitórias. Queremos praticar um futebol que cative os adeptos e valorize os jogadores", enfatizou Marcelo que, por fim, esclarece que a relação com Rui Borges é muito positiva e o considera uma "pessoa amiga, que passa confiança ao grupo". "Vamos crescer muito no campeonato", concluiu.