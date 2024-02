Matheus Aiás perde terreno

Após ter sido titular com o Famalicão, Matheus Aiás nem sequer esteve no banco no jogo de anteontem, em Braga. O avançado começou por ser a primeira opção de Rui Borges após a saída de André Luís, mas tem vindo a perder terreno. Luís Asué ganhou o lugar no onze uma semana depois de ter assinado contrato e Vinicius Mingotti também ultrapassou Matheus Aiás na hierarquia das opções da equipa técnica.