Miguel Rebelo perto de reforçar o Moreirense

O mercado de transferências continua agitado em Moreira de Cónegos. Miguel Rebelo vai reforçar o Moreirense. Para já, ainda não são conhecidos os contornos do negócio, nem a duração do contrato, mas, sabe, o médio já chegou a acordo com o clube e vai assinar ainda hoje, devendo a oficialização ser feita nas próximas horas.Aos 20 anos, o centrocampista dá assim o salto da Liga 3 para o principal escalão do futebol português, depois de se ter destacado no Caldas, clube no qual apontou 5 golos e fez duas assistências em 45 jogos nas duas últimas épocas.