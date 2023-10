Mika é reforço para a baliza do Moreirense

Mika é reforço do Moreirense. O guarda-redes, de 32 anos, vem preencher a vaga que ainda existia na posição específica, uma vez que Rui Borges só tinha duas opções desde o início da temporada, no caso os brasileiros Kewin Silva, o habitual titular, e Caio Secco. Mika já está a treinar junto do plantel dos cónegos e assinou contrato até ao final da época, ele que jogou na época passada no V. Setúbal, onde cumpriu 13 jogos.