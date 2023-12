Moreirense bate Lusitânia de Lourosa em jogo-treino

O Moreirense fechou 2023 com uma vitória, por 2-1, frente ao Lusitânia de Lourosa. No jogo treino que teve lugar em Moreira de Cónegos, a equipa comandada por Rui Borges até esteve em desvantagem. Contudo, acabou por dar a volta ao resultado com golos do ponta-de-lança Matheus Aiás e do lateral-esquerdo Pedro Amador.Depois do teste com o Lusitânia de Lourosa, o Moreirense apenas regressa aos treinos no dia 3, quarta-feira, de manhã.As mini férias concedidas por Rui Borges prendem-se com o facto do próximo encontro da Liga, frente ao Casa Pia, estar apenas marcado para o dia 8 de janeiro.