Moreirense bate Rio Ave em jogo-treino

Os médios Alanzinho e Pedro Aparício foram os autores dos golos da vitória do Moreirense, por 2-0, frente ao Rio Ave, num jogo de preparação que teve lugar na manhã desta sexta-feira.A equipa de Rui Borges chegou ao intervalo do ensaio já na frente do marcador, com um golo de Alanzinho, e ampliou a vantagem na etapa complementar, por Pedro Aparício.Com uma folga dupla pela frente, o plantel do Moreirense regressa aos treinos apenas na segunda-feira para mais uma semana sem competição oficial.