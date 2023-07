Moreirense bate Varzim na despedida do estágio em Ofir

O Moreirense somou, esta manhã, o primeiro triunfo da pré-temporada.Na despedida do estágio, que decorreu em Ofir, a formação comandada por Rui Borges bateu o Varzim, da Liga 3, por 3-1.O médio Alanzinho e os avançados André Luís e João Camacho apontaram os golos do clube de Moreira de Cónegos.Na quarta-feira, o Moreirense defronta o Casa Pia no derradeiro teste antes do primeiro jogo oficial, frente ao Farense, da Taça da Liga.