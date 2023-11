Moreirense com duas baixas certas para o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense vai para a paragem do campeonato a viver a melhor fase da época, com três vitórias consecutivas na Liga. Um cenário que dá conforto para Rui Borges trabalhar a equipa para o desafio que se seguirá, nada mais, nada menos do que a receção ao Benfica, agendada para dia 3 de dezembro.

Ora, para esse encontro, o treinador já sabe que não contará com dois elementos que têm tido protagonismo nos últimos tempos. Wallison foi expulso na visita à Amadora e Ofori viu o 5º cartão amarelo, depois de andar a fugir dele desde a 4.ª jornada da Liga, altura em que ficou à bica. Vão ambos cumprir castigo.

De resto, nota para as marcas alcançadas por André Luís e Alanzinho no último desafio. O ponta-de-lança chegou aos 150 jogos em Portugal, enquanto o criativo alcançou os 50.