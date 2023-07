Moreirense iniciou trabalhos de pré-época com testes médicos

Os trabalhos de pré-temporada do Moreirense arrancaram esta sexta-feira. Onze jogadores compareceram no primeiro dia destinado aos exames médicos, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Os restantes estarão em Moreira de Cónegos a partir de segunda-feira, véspera do primeiro treino, agendado para terça-feira à tarde, na Vila Desportiva.Os defesas Frimpong, Rafael Santos, Pedro Amador e Gilberto Batista (ex-Sporting B), assim como os médios Gonçalo Franco, Lawrence Ofori e Pedro Aparício estiveram em Moreira de Cónegos esta sexta-feira, assim como Rúben Ismael, que esteve cedido ao Nacional, os ex-juniores gambianos Matar Manga e Ebrima Ndow e o avançado sub-19 Luís Rebelo.O Moreirense contratou, até agora, três jogadores. O guarda-redes Caio Secco chegou do Penafiel, enquanto os defesas Dinis Pinto e Gilberto Batista representavam o Sp. Braga e o Sporting B, respectivamente.Kewin Silva, Sérgio Dutra e Caio Secco;: Pedro Amador, Frimpong, Sylla, Rafael Santos, Gilberto Batista e Dinis Pinto;: Gonçalo Franco, Pedro Aparício, Lawrence Ofori e Alanzinho;: André Luís, Madson Monteiro, Kodisang e João Camacho.