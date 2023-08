Moreirense oficializa contratação de Matheus Aiás

O Moreirense oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Matheus Aiás, avançado que na última época representou o Racing Santander, da segunda divisão espanhola. O brasileiro, de 26 anos, assinou um contrato válido por uma temporada.Formado no Ponte Preta, do Brasil, o ponta-de-lança fez grande parte da carreira como sénior no país vizinho, passando pela equipa B do Granada, pelo Lorca, Fuenlabrada, Valencia B, Mirandés e Oviedo, antes de chegar ao Racing Santander, onde fez três golos em 36 jogos durante 2022/23.Fora de Espanha, Aiás passou ainda pelos sub-23 do Watford e pelo Orlando City, da MLS, onde foi colega de equipa de Nani.Com esta contratação, o Moreirense garante mais um nome para concorrer com André Luís pela vaga no centro do ataque da formação às ordens de Rui Borges.