Moreirense oficializa Miguel Rebelo

O Moreirense oficializou, esta segunda-feira, o acordo com o médio Miguel Rebelo. O ex-jogador do Caldas SC assinou um contrato válido por cinco épocas e meia, ou seja, até 2029, numa clara aposta do clube de Moreira de Cónegos.

Fã de Cristiano Ronaldo, Miguel Rebelo adiantou "identificar-me com o Matheus Nunes". Gosto de trabalhar, de transportar a bola, acho que também recupero muitas bolas", disse, aos meios do clube.

Depois de se ter destacado na Liga 3, Miguel Rebelo aceitou o convite do Moreirense por se tratar "de um clube familiar, que aposta nos jovens, que os acolhe bem. Não podia recusar a proposta. Vou fazer tudo para ajudar o Moreirense, vamos fazer coisas bonitas em conjunto. Agradeço a oportunidade que me estão a dar, não se vão arrepender", garantiu.

Sem fixar metas para o seu futuro, o médio prometeu ainda "trabalhar para chegar o mais longe possível na carreira". "Gostava de ir à Seleção nacional, jogar a Liga dos Campeões, o máximo que for possível".