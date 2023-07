O Moreirense saiu, este sábado, derrotado do primeiro teste de pré-temporada. No final da primeira semana de trabalhos, a formação comandada por Rui Borges perdeu com o Länk Vilaverdense, por 2-1.O clube recentemente promovido à Liga SABSEG esteve a vencer por 2-0. O Moreirense reduziu a desvantagem com um golo apontado por Matar Manga, jovem avançado natural da Gâmbia que na época passada representava os sub-19 dos cónegos.