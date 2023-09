O encontro entre Moreirense e Sp. Braga, disputado no sábado passado e referente à 3.ª jornada, resultou em algumas incidências a nível disciplinar.Em primeiro lugar, Marco Couto, diretor desportivo dos cónegos, foi suspenso oito dias por palavras dirigidas ao árbitro da partida, Cláudio Pereira. "Isto é uma vergonha do c******", terá dito o dirigente, que, na sua defesa, visou o comportamento do quarto árbitro."Ainda que injustificado, esta conduta foi motivada exclusivamente pelo comportamento relatado no relatório dos senhores delegados da Liga, cuja autoria seimputa ao senhor quarto árbitro e que se escusa de reproduzir", podia ler-se.Por outro lado, de referir que foi aberto um processo de inquérito a este partida, ainda que as razões não sejam para já conhecidas.