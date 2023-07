Moreirense tem duelo marcado com o Länk Vilaverdense esta manhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fruto do hiato competitivo provocado pela eliminação da Allianz Cup, o Moreirense realiza hoje, pelas 10 horas, um novo jogo de preparação com o Länk Vilaverdense, curiosamente o primeiro adversário da equipa de Rui Borges nesta pré-época, com o qual perdeu por 2-1. O reencontro será jogado em Moreira de Cónegos, à porta fechada.