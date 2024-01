Moreirense vai encaixar 300 mil euros com a ida de Derik Lacerda para o Cuiabá

O Moreirense saiu a ganhar com a transferência de Derik Lacerda para o Cuiabá. Os brasileiros acertaram a compra do avançado por 6,3 milhões de reais, ou seja, cerca de 1 milhão e 170 mil euros ao Ponferradina, de Espanha, a quem os cónegos venderam o avançado no verão de 2022.Assim, parte dessa verba vai destinar-se à formação minhota, que reservou 30 por cento dos direitos económicos do jogador quando o libertou para o clube espanhol e consegue agora o retorno financeiro da cedência, avaliado em cerca de 300 mil euros. Lacerda, de 24 anos, já estava emprestado ao Cuiabá, mas os canarinhos decidiram avançar para a compra do passe do ponta de lança após não ter conseguido nova cedência por empréstimo diante dos espanhóis.Derik Lacerda esteve duas épocas em Moreira de Cónegos, com o registo de dois golos e quatro assistências no total. Em Portugal, também jogou na Académica.