Moreirense vence Länk Vilaverdense por 4-3 na pré-época

O Moreirense encerrou a quarta semana de pré-temporada com uma vitória, por 4-3, frente ao Länk Vilaverdense.Depois de um golo na própria baliza de um jogador do clube de Vila Verde, marcaram pelos cónegos o médio Alan e os laterais-esquerdos Pedro Amador e Frimpong.O médio Pedro Aparício continua ausente das opções de Rui Borges, a recuperar de uma lesão num joelho. O jovem açoriano André Dias foi recrutado aos sub-19 para treinar no plantel principal.