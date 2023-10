Moreirense vence Sp. Braga B em jogo particular

No arranque da preparação do jogo com o Boavista, o Moreirense recebeu o Sp. Braga B, num ensaio que teve lugar nos relvados da vila desportiva.O ponta de lança Matheus Aiás, que cumpriu mais de uma dezena de minutos na vitória em Vila do Conde, ontem à noite, foi o protagonista do jogo ao apontar os dois golos que valeram o triunfo da equipa comandada por Rui Borges. O treinador do Moreirense deu minutos aos jogadores menos utilizados frente ao Rio Ave e aos que não foram chamados para o embate em Vila do Conde.O próximo jogo do Moreirense será na sexta-feira, em casa, diante do Boavista.