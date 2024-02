Nlavo e Jeremy Antonisse condicionados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa semana mais curta, o treinador do Moreirense tem pouco tempo para preparar mudanças para a viagem até Faro, sendo que o duelo com a equipa de José Mota está agendado para as 15h30 deste sábado.

Nlavo e Jeremy Antonisse deixaram o jogo com o Sporting com queixas físicas, mas vão entrar nos planos de Rui Borges para Faro. À semelhança dos restantes jogadores utilizados na segunda-feira, Nlavo e Jeremy Antonisse iniciaram a preparação da partida com os algarvios a cumprir um plano de recuperação.