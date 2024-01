Pedro Aparício: «O plano de jogo ficou um bocadinho estragado pelo golo no início»

Apesar da derrota () em casa do FC Porto, Pedro Aparício diz que o Moreirense não pode perder a confiança e que vai tentar dar a volta a este duro resultado já no próximo jogo."Claro que o plano de jogo ficou um bocadinho estragado pelo golo no início, mas mantivemos a confiança e sabíamos que era possível. A verdade é que as coisa não foram correndo bem. Lutámos. Temos que admitir que o adversário foi melhor, mas estamos a fazer uma boa caminhada e temos de nos manter confiantes. Acho que as alterações não tiveram a ver, é muito complicado qualquer um entrar. A intensidade de jogo estava muito alta. Simplesmente as coisas não deram para nós, lutámos ate ao fim. Não conseguimos, foi uma pena, vamos melhorar no próximo jogo", disse o médio de 28 anos anos, acrescentando: "Como disse, sabia que ia ser um jogo muito complicado, há noites assim. Tenho a certeza que vamos dar a volta no próximo jogo."