Plantel do Moreirense faz 'vaquinha' para ajudar Madson a pagar multa de 2.805 euros

O plantel do Moreirense resolveu 'ajudar' Madson, avançado do clube, a pagar a multa de 2.805 euros que o próprio recebeu depois de ter mostrado a mensagem "que Deus perdoe essas pessoas ruins" numa t-shirt, ao apontar, no passado domingo, o golo que fechou a goleada por 4-0 diante do Rio Ave.À porta dos balneários em Moreira de Cónegos, os companheiros do brasileiro decidiram brincar com a situação e colocaram uma caixa de cartão onde se pode ler: "Deixe o seu donativo para a ajuda ao Madson". No interior, como se pode ver na imagem, está uma nota de 500 euros em papel, assim como várias moedas de valor baixo.