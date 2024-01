Rafael Santos fora do baralho para a receção ao Famalicão

Rui Borges está a preparar a receção ao Famalicão sem contar com Rafael Santos, pois o central está a ultimar os pormenores do processo de rescisão com o Moreirense. Se não surgir qualquer contratempo, o defesa, de 25 anos, viaja para os Açores durante este fim-de-semana, onde terá à sua espera um contrato de duas temporadas e meia com o Santa Clara, emblema que milita na 2ª Liga.

Com a saída do brasileiro, o técnico dos cónegos passará a contar com quatro centrais no plantel: Marcelo, Maracás, Ponck e Batista.