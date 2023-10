Rafael Santos troca camisola com Vinícus Júnior

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RAFAEL SANTOS (@raafa98)

O defesa-central do Moreirense, Rafael Santos, ofereceu uma camisola do clube de Moreira de Cónegos ao avançado Vinícius Júnior, do Real Madrid.O jogador dos cónegos encontrou-se com Vinícius Júnior num hotel da cidade de Braga, onde a comitiva do Real Madrid está hospedada. Os merengues defrontam os bracarenses esta terça-feira, na 3ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Rafael Santos, que está a cumprir a segunda época no Moreirense, foi colega de Vinícius Júnior na equipa principal do Flamengo, em 2018, depois de já terem coincidido nas equipas de formação do clube do Rio de Janeiro.