Rúben Ismael operacional para o FC Porto

O médio Rúben Ismael esteve alguns dias a trabalhar de forma condicionada devido a um problema muscular na coxa direita, mas a sua disponibilidade para a receção ao FC Porto não está em questão. O criativo não só já regressou aos trabalhos com os companheiros sem limitações, como participou no jogo particular que os minhotos realizaram recentemente, à porta fechada, frente ao Nacional.