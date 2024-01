Rui Borges: «Errámos em pequenas coisas, pagámos caro»

Rui Borges considerou que o Moreirense pagou caro os erros que cometeu, acabando por ser goleado frente ao FC Porto por 5-0.





"É difícil vir jogar a uma casa destas e sofrer golos muito cedo. Apesar disso, penso que entrámos muito bem no jogo. E mesmo depois do golo, penso que tivemos uma resposta muito positiva com bola. Até aos 30 minutos fizemos um belíssimo jogo. Fizemos uma primeira parte, apesar de tudo, muito competente. O FC Porto teve mérito no primeiro golo que fez, mas fizemos uma primeira parte muito competente. Na segunda parte, entrámos muito bem outra vez. E o FC Porto nas primeira três vezes que vai à baliza faz 4-0. Contra esta equipa não podemos errar. Errámos em pequenas coisas. Pagámos caro. São apenas três pontos. Vou encarar dessa forma e é andar para a frente", disse o treinador do Moreirense.Rui Borges acredita que a equipa vai superar este desaire. "É o arranque da segunda volta. Vai ser tudo muito mais difícil, é certo. Mas, até aqui, só tínhamos perdido com o Sporting em jogos fora. Identifica bem o que a equipa tem feito em jogos fora. Não me belisca em nada. Esta derrota não pode deixar marcas. Tem que ferir, porque perdemos por números expressivos. Sou muito positivo. Nós fora tínhamos uma derrota com o Sporting. É a segunda derrota fora no campeonato. Temos que valorizar tudo o que temos feito até aqui. Lógico que temos que olhar para o jogo, corrigir, mas agarrar às coisas positivas. Continuar o nosso caminho que tem sido muito bom, e vai continuar a ser".