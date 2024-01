Rui Borges: «A nossa defesa não esteve forte nos duelos, foi fofa, o que não é o costume»

As declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, após a pesada derrota (1-4) com o Casa Pia, na 16.ª jornada da Liga Portugal Betclic.





"Foi um dia menos bom. Ia acontecer em algum momento. Tivemos 15 minutos muito bons, a perceber os espaços que tínhamos trabalhado para ferir o Casa Pia. Chegámos ao golo com simplicidade, com coisas que treinámos. Ao longo da primeira parte, o Casa Pia esteve sempre muito expectante. É uma equipa muito forte em termos atléticos e chega ao empate com alguma felicidade", começou por dizer o técnico em declarações no final da partida."O segundo golo aconteceu num lance que espelha o que foi o Moreirense a partir dos 20 minutos. O Moreirense teve chama lenta e apagada a partir dos 20 minutos. Tentámos ligar e encontrar os espaços que tínhamos identificados. Faltou um bocadinho de chama como equipa. Sem bola, estávamos muito reativos e pouco proativos. Faltou-nos igualar a competitividade do Casa Pia. Na segunda parte, tentámos chegar ao 3-2, mas, num lance em que voltámos a ser pouco agressivos, sofremos. A partir daí, o jogo ficou mais 'frio'. O adversário ganhou bem. Jogámos contra uma belíssima equipa, com muita qualidade individual.""O Moreirense precisava de mais chama hoje. O avançado [Matheus Aiás] fez o seu papel: marcou um golo. O Moreirense vai ao mercado quando for preciso [a propósito da contratação de um avançado]. A nossa defesa não esteve forte nos duelos, foi fofa, o que não é o costume.""Temos de perceber o porquê de não termos sido tão competitivos como temos sido. O grupo é fantástico no dia a dia. Amanhã [terça-feira], não vou precisar de falar muito para percebermos o que não correu bem. Temos de perceber se este foi um dia menos bom ou houve algo mais no nosso jogo", terminou.