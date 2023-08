Rui Borges antevê duelo com dragões: «É um FC Porto que vem com tudo»

O Moreirense vai receber o FC Porto esta segunda-feira pelas 18H45, no jogo que marca a estreia da Liga Betclic 2023/24 para as duas equipas, e o treinador Rui Borges, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, garante este domingo que a equipa está preparada para enfrentar os dragões.Retirar profundidade ao FC Porto pode ser a fórmula para fazer uma surpresa?"Não olho com tanta certeza para a dimensão do campo, o FC Porto é forte no ataque à profundidade e em combinações diretas ou indiretas. Em algum momento vai expor-nos a situação de perigo porque é uma grande equipa. Mais importante do que isso é pensar que podemos condicionar a construção do FC Porto. Temos de ser conscientes que vamos ser expostos a problemas e que temos de os procurar resolver".O que espera deste jogo diante de um FC Porto que perdeu a Supertaça?"É um FC Porto que vem com tudo, como entrou no jogo da Supertaça, com 30 minutos muito intensos. Mesmo uma grande equipa teve dificuldades com o caudal ofensivo do FC Porto. Estamos identificados com isso. Vamos ser uma equipa super motivada, com jogadores que têm muita fome de atuar no principal escalão o futebol português, treinador inclusive. Vamos passar por problemas, mas temos de ter capacidade para os enfrentar e resolver. Se conseguirmos igualar a intensidade do FC Porto, o que é difícil, acredito que com o passar do tempo e ao longo do jogo vamos equilibrar e ter as nossas oportunidades, impor o nosso jogo. Somos uma equipa competitiva, que gosta de ter bola, é isso que queremos ser. Queremos ser intensos e competitivos, entrar no jogo da forma como queremos e idealizamos".O que significa a estreia na Liga Betclic?"Foi um objetivo criado desde o início da carreira desta equipa técnica, com uma ambição enorme. Estou um pouco ansioso para perceber o que a Liga nos vai propor no contexto do nosso crescimento. Vamos ter de ver as coisas de forma diferente. De resto, é um sonho, porque o objetivo era este, chegar à Liga. O mais importante aqui é conseguir os objetivos do clube".Preferia preparar o jogo sem este ruído. O FC Porto vai chegar mais fragilizado sem Sérgio Conceição e Pepe?"Penso que não. Pelo contrário, vêm mais motivados. Não vou comentar o que se passou. Em alguns momentos temos decisões menos corretas, sejamos jogadores ou treinadores. Temos é de perceber que temos de acatar com as consequências".Preferia defrontar outra equipa nesta jornada inaugural?"Muito honestamente, não preferia outra equipa nesta altura. Vamos ter de jogar contra toda a gente. O grupo está motivado, com fome da Liga. Há uma ambição conjunta da equipa técnica e dos jogadores, tem tudo para ser um bom jogo. Estamos cientes que vamos defrontar uma grande equipa".