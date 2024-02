Rui Borges antevê duelo com Sp. Braga: «Nestes jogos não temos nada a perder, apenas a ganhar»

O técnico do Moreirense, Rui Borges, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para promover a antevisão do embate com o Sp. Braga. O encontro da 20ª jornada da Liga Betclic terá lugar este domingo, no Estádio Municipal de Braga, pelas 20h30.

É o momento ideal para defrontar o Sp. Braga, adversário pressionado para não perder mais pontos?

Antes de mais quero felicitar o Sp. Braga pela conquista da Taça da Liga, é um troféu importante no nosso país. Vamos defrontar uma boa equipa, com muita qualidade individual e coletiva. Tentaremos sempre ter uma palavra a dizer, do outro lado está uma grande equipa. Tem uma semana em que venceu um troféu, depois um resultado menos positivo. Vai ser uma equipa mais concentrada, mais rigorosa, ainda nos vai tornar o jogo mais difícil, vamos tentar por em prática o que somos como equipa, tentando anular as coisas positivas do Sp. Braga.

Que Sp. Braga espera do ponto de vista físico numa semana mais desgastante?

Isso é muito subjetivo. Se houver um acumular de jogos vamos andar sempre com cansaço. No jogo de quarta-feira tinha dois médios castigos, que estão agora mais frescos. Mais do que isso os jogadores estão super motivados. Estão sentidos por um resultado menos positivo. Não será determinante o acumular de jogos. É uma equipa que não quer perder mais pontos, tem o Vitória perto. Acredito que seja mais difícil chegar aos três da frente, mas não quer perder o lugar em que se encontra. Nestes jogos não temos nada a perder, apenas a ganhar. Temos de valorizar o jogo colocando em prática o que fazemos todos os dias. Vamos ser uma equipa muito ambiciosa, por isso é que ganhamos mais vezes. É um adversário de Champions, que motiva. Tem muitos talentos, qualidade individual, a qualquer momento pode resolver um jogo.

Após o fim do mercado, que balanço faz?

Positivo. Perdemos só o André, um jogador que dava muito à equipa por isso o só é muito relativo. Era um grande exemplo para o grupo dentro e fora do campo. Ganhamos vários miúdos e outro líder, o Castro. Ganhamos jovens com perspectivas futuras, como o Asué, o Carlos Henrique e o Rebelo. Estou feliz pelo grupo que temos, quem chega entra facilmente no grupo porque o grupo é fantástico. Espero que possamos fazer uma segunda volta tão boa como a primeira. Entre saídas e entradas estou feliz.

Dos reforços que chegaram, alguns são para trabalhar para o futuro?

O Rebelo e o Carlão são numa perspetiva mais de futuro, o Asué pode ser solução mais rapidamente, está mais preparado para isso. Esteve na CAN, logo aí se vê o valor que tem e o que perspectivamos para ele. São três miúdos para o futuro, o Asué mais a médio prazo. O Mingotti, como já falamos, é um jogador que vem da Séria A. Tem as características para evoluir, está lá o compromisso e rigor nos comportamentos. É um jogador que entrou muito bem no grupo. O clube tem sempre valorizar alguns miúdos, passa por aí, é esta é a imagem do Moreirense. Estamos cá para ajudar, para os fazer crescer rapidamente.