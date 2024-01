Rui Borges antevê Famalicão: «Será um jogo muito competitivo»

Rui Borges fez este sábado a antevisão do jogo com o Famalicão. O treinador do Moreirense deixou elogios ao adversário, considerando que vai ser um encontro "muito competitivo"."Não foi um jogo menos conseguido no Dragão. Ao contrário do jogo com o Casa Pia, que foi sim menos conseguido, contra o FC Porto tivemos um adversário mais eficaz. Até aos 60 minutos fizemos um bom jogo, depois caímos animicamente. Vamos regressar a casa e queremos fazer um bom jogo contra um adversário que apostou muito, que se calhar não esperava ver o Moreirense num lugar acima na tabela classificativa. É uma equipa equilibrada, que valoriza o jogo. Por isso, será um jogo muito competitivo. O adversário apostou na luta pelo 5º lugar, por isso não pode errar muito. Somos uma equipa competente, competitiva, que quer voltar às vitórias. Temos de ter rigor e foco acima dos 100 por cento"."O Moreirense conseguiu ser consistente desde esse primeiro jogo com o Famalicão, mostramos qualidade de jogo. Temos sido muito consistentes, uma equipa com um nível médio/alto de qualidade de jogo. Aos poucos fomos melhorando, tivemos de nos adaptar a algumas coisas porque os adversários passaram a respeitar-nos mais. O Famalicão está mais forte desde esse primeiro jogo, tem mais soluções, vai ser um jogo mais difícil do que esse da 2ª jornada. Por isso, temos de fazer um jogo ainda melhor."Não. Nos últimos treinos do Sp. Braga sofreu uma contusão, uma pancada, e está a recuperar. Não é nada de extraordinário. Estamos a tentar que volte a 100 por cento para não entrar a meio gás. Brevemente vai estar disponível para ser solução e ara ajudar a equipa"."Acaba por ser um desafio para o treinador e para a equipa pelo que ele dava à equipa, pelo exemplo que dava em todos os momentos do jogo. É uma adaptação e um desafio para nós. Faz parte do processo. No Estoril jogamos sem avançado e correu bem, a equipa correspondeu. Não tenho grande problema nesse sentido. O Matheus tinha um momento bom para ganhar confiança, mas teve a quebra depois de ter tido gripe.