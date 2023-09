Rui Borges: «Ao intervalo a vantagem pecava por escassa»

Rui Borges garante que a vitória do Moreirense sobre o Farense por 1-0 não oferece dúvidas. "Uma primeira parte em que controlamos o jogo, fomos crescendo e ganhando confiança. O Farense teve dois lances, de resto controlamos e chegamos ao golo com mérito. Não podia ter pedido mais à equipa, com muita dinâmica, foi uma equipa feliz mas ao mesmo tempo alegre e comprometida. Estivemos sempre ligados no jogo, ao intervalo a vantagem pecava por escassa. O Farense teve um lance de perigo na segunda parte e podíamos ter feito o segundo golo. A malta que entrou esteve ligada, estou feliz com a resposta que deram. Podíamos ter feito mais golos"; disse o treinador do Moreirense."É inequívoca a qualidade que a equipa tem demonstrado. Queria que este jogo chegasse rapidamente para perceber se a equipa ia dar a mesma resposta que nos outros jogos. Agora que são os jogos do nosso campeonato a responsabilidade aumenta para todos e queria perceber se a equipa é capaz de controlar como fez em momentos das partidas com o Sp. Braga e o FC Porto. A equipa deu uma resposta que não podia pedir mais. Ainda não tínhamos ganho em casa e tínhamos essa meta, a equipa sabia o que tinha de fazer para ganhar. Eles acreditam no nosso trabalho. O nosso grande desafio é manter esta qualidade e identidade", acrescentou.