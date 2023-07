Rui Borges e a estreia do Moreirense na nova época: «Daremos uma boa resposta»

O Moreirense recebe amanhã (15h30) o Farense, num encontro da 1.ª eliminatória da Allianz Cup que marca a estreia oficial das duas equipas na nova temporada. Rui Borges, treinador dos cónegos, admite que o seu conjunto ainda está longe do que pretende mas que "nada poderá servir de desculpa".





"É o início de época, a pré-temporada foi um pouco mais curta antes do primeiro jogo oficial. Temos três semanas de treino, estamos longe do que queremos e desejamos fazer. Aos poucos estamos a acrescentar o que pretendemos ao plantel, com mais qualidade individual para determinadas posições. Vai valer mais pela organização, a equipa mais organizada e concentrada nos pequenos pormenores pode sair vencedora. São duas equipas que mantiveram o núcleo principal, algumas ligações que já existem da época passada que podem ser aproveitadas. Também acho que em termos físicos ainda não estamos preparados para a exigência da época. Mas acredito que daremos uma boa resposta. Nada poderá servir de desculpa. A equipa mais organizada, que perceber melhor os momento do jogo, sairá vencedora. Trabalhamos para que possamos ser nós a sair vencedores."

É importante trabalhar com base da época passada?

"Não é uma vantagem para este jogo porque o Farense conta com a mesma situação. As equipas vão equivaler-se um pouco pelas ligações que já trazem da época passada. Mesmo que queira acrescentar coisas novas, não é em três semanas que isso se consegue. A equipa ainda não está à minha imagem, longe disso. Falta entrar gente, não estamos a ser precipitados, queremos acrescentar com rigor."

Atribui favoritismo a alguma das equipas?

"É prematuro. Vai ser um jogo competitivo. Sermos uma equipa comprometida para a competitividade. A equipa vem de uma época fantástica, mas o contexto é diferente, temos de ter noção disso. A base é da época passada, vem de uma contexto dominante, em que ganhou a toda a gente, mas na nova época não vai ser assim. Sabemos que vamos encontrar dificuldades e temos de encontrar capacidade para as driblar. Temos de mudar um pouco o chip da época passada, em que o Moreirense foi a melhor equipa, com todo o mérito. Agora, as coisas vão ser diferentes. Nem sempre vamos ser dominantes, nesses momentos temos de ser organizados e competitivos para ganhar os jogos."

O que falta acrescentar ao plantel do Moreirense?

"Um ou outro jogador para posições em que ainda não temos duas soluções. Falta um lateral direito, um médio defensivo e um avançado. Isso é claramente notório. Temos tido critério, na base do diálogo interno com a estrutura diretiva, temos tido esse rigor na escolha. A equipa traz qualidade da época passada, muita gente com ambição e quer valorizar-se. Dentro dos ativos temos de acrescentar algum equilíbrio, é isso que temos tentado ter nessas escolhas. Temos conseguido isso e vamos continuar a conseguir. Não estamos obcecados com isso, mais à frente estaremos ainda mais preparados. Estou contente com o que temos feito, a equipa está concentrada e comprometida. O diálogo tem existido e disso deixa-me feliz."

Há alvos identificados para reforçar o plantel?

"Todos os dias há ofertas, se calhar é por isso que ainda não fechamos mais jogadores. A observação tem sido alargada, intensa, não queremos falhar, mas sim acrescentar. Temos jogadores referenciados, como é lógico, mas mesmo tendo jogadores referenciados a alguns não conseguimos chegar. Uns querem ir para o estrangeiro, até porque agora pensam ir para as arábias, onde podem ganhar mais dinheiro. A qualquer momento podem surgir boas oportunidades."

Qual o real objetivo do Moreirense na Taça da Liga?

"Ganhar o jogo de amanhã. Estamos minimamente preparados para um jogo que será competitivo de parte a parte. Jogamos em casa, diante dos nossos adeptos, que certamente estarão ansiosos por voltar a ver a sua equipa. Acredito que vão apoiar-nos. O calor pode jogar contra nós, mas estamos preparados, temos ambição de ganhar estes jogos, que nos podem ajudar a crescer, que nos podem preparar mais para o futuro e para o início do campeonato."