Rui Borges e a ida à Reboleira: «Tem de haver zero por cento de adormecimento da nossa equipa»

Rui Borges fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Estrela da Amadora, um encontro da 11.ª jornada da Liga Betclic, que se disputa a partir das 18 horas, na Reboleira."Os recordes são sempre subjetivos, não ligo nada a a isso. A equipa está motivada mas o futebol é o momento. Dois resultados menos positivos viram tudo. Não olho muito para os recordes mas para o jogo difícil, que nos vai colocar à prova. É uma equipa intensa, comprometida, muito forte no ataque à profundidade e nos duelos. Espera-nos uma deslocação difícil, num estádio diferente, com uma boa atmosfera. Temos de nos motivar para isso. Temos de nos esquecer do passado e agarrar-nos a um jogo que nos vai colocar à prova na vertente competitiva. Tem de haver zero por cento de adormecimento da nossa equipa.""Ambas as equipas conhecem-se, tanto o Estrela como nós temos uma base da época passada. O Estrela também não mudou muito a sua ideia de jogo, os jogadores vão conhecer-se. São jogos diferentes, em competições diferentes, mas cada atleta tem as suas qualidades. Vamos defrontar uma equipa muito competitiva, à imagem do seu treinador, que tem feito um excelente trabalho. Temos de igualar essa competitividade do adversário e mesmo isso pode não chegar. Mas, não vamos fugir ao que queremos ser para tentar tirar partido do jogo.""É um facto que tem acontecido a continuidade. Estamos numa exigência que nos pode levar a mudar um ou outro jogador. Não tem acontecido mudar a equipa, mas não quer dizer que não possa surgir algo com isso. Os jogadores têm dado uma resposta fantástica. No futuro podem acontecer essas mudanças.""Os jogadores querem é jogos. Por um lado pode ser bom, podemos recuperar malta que não está disponível fisicamente, como o Camacho. Podemos encontrar forma de dar minutos à malta que tem jogado menos, isso é importante para estarem preparados para quando surgir a oportunidade. Resta-nos arranjar soluções com os jogos treino para manter os jogadores vivos e motivados, sem perderem o foco no campeonato. Tenho um grupo fantástico no compromisso diário, mas o foco cai sempre um pouco. Preferia ter jogos, porque é isso que nos apaixona."