Rui Borges e o dérbi com o V. Guimarães: «Jogadores não têm a noção real da rivalidade»

Rui Borges, treinador do Moreirense, fez este sábado a antevisão à receção ao V. Guimarães (amanhã, 15H30), jogo da 10.ª jornada da Liga Betclic."Não fugimos ao facto de ser um dérbi. Os jogadores não têm a noção real da rivalidade, mas fazemos questão de lembrar que é um jogo diferente para os adeptos. É um jogo mais fervoroso. Acredito que será um bom jogo, com duas equipas num momento muito positivo. O Vitória vem motivado com as três vitórias com o mister Álvaro. Temos pautado por ser regulares. Queremos continuar a ser regulares. Sabemos que vai ser um jogo diferente, espero que o tempo deixe que possa ser um bom espetáculo. Estou muito ansioso pelo jogo, porque é um jogo diferente mesmo para mim como treinador, quero sentir este jogo. Defrontamos uma boa equipa, num momento positivo. O mister fugiu um pouco ao que tem sido como treinador nas suas dinâmicas e estruturas táticas, adaptou-se ao que o Vitória trazia de trás, meteu algumas das suas dinâmicas. Eles também sabe que vão defrontar uma boa equipa"."Não vamos fugir ao que temos sido enquanto Moreirense, vamos querer ter bola e ser dominantes. Do outro lado está uma boa equipa e por vezes podemos não o conseguir fazer. É uma equipa que vem motivada, que tem homens rápidos, com boa tomada de decisão. Temos de estar preparados para defrontar uma equipa forte. Preparamo-nos para este jogo, mas há sempre características próprias, que vamos identificando para estamos cada vez mais preparados. Em termos ofensivos vamos querer ser o Moreirense que temos sido. A equipa que for mais equilibrada vai vencer mais vezes"."Queremos que eles aguentem bem o jogo. Vamos começar 11 contra 11. Foco-me nos que temos, no que podemos fazer. Temos o Madson e o Kodisang, os dois extremos de raiz prontos para o jogo. Vão corresponder, vão estar motivados para o jogo. Quando dão derem mais, há malta para jogar nessas posições. Vamos estar preparados para o que o jogo pedir, estou tranquilo nesse sentido"."Não gosto de falar do passado nem de olhar muito à frente. Não estou preocupado com o Estrela ou com a paragem. Estou focado no Vitória, um jogo difícil, só quero dar seguimento ao que a equipa tem feito. Um passo de cada vez, depois vemos como será a paragem. Claro que queria era jogar, assim como os jogadores".