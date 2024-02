Rui Borges e o jogo com o Farense: «O coletivo vai ter de estar muito rigoroso»

O treinador do Moreirense, Rui Borges, já projetou o encontro com o Farense, da 23.ª jornada da Liga, que se realiza este sábado, pelas 15h30. Depois do desaire frente ao Sporting, em casa, os cónegos querem voltar aos bons resultados em Faro."É uma equipa que é forte em casa pelo ambiente que se cria, é um público que empurra a equipa para os seus resultados. É uma equipa muito competitiva, um pouco à nossa imagem, com a base da época passada, que se torna forte e intensa em casa. É uma das melhores equipas nas transições ofensivas, que tem especialistas em bolas paradas. Pode procurar rapidamente os homens da frente, é uma equipa objetiva, vai ser um jogo muito competitivo, vamos ter de perceber o ambiente e compete-nos ser o que temos sido, uma equipa também muito competitiva e intensa. O coletivo vai ter de estar muito rigoroso. Vamos estar preparados para os duelos, para a intensidade do jogo. Temos de estar mais capazes do que no jogo com o Sporting, tomar decisões mais rápidas e melhores.""Não acho que tenha sido um dos jogos menos conseguido, não foi a nossa incapacidade mas sim a capacidade do Sporting em não nos deixar tomar decisões. São jogos diferente, não há comparação. Já jogamos contra o Farense na nossa casa para o campeonato e Taça da Liga, temos de estar ao nível desses jogos. O Farense tem jogadores agressivos no último terço, temos de estar preparados. Não nos resta só estar preparados, mas sim dar mais mobilidade à equipa. Quando não tivermos bola que seja por mérito do adversário, como aconteceu no jogo com o Sporting. Queremos ganhar, mas vamos encontrar uma boa equipa, que está a fazer um belíssimo campeonato e que quer encurtar a distância pontual para nós.""Quando atingimos a meta dos 35 pontos, porque ninguém desceu nos últimos 10 anos com estes pontos, disse que queria ver a resposta do grupo. Acredito que a malta é ambiciosa, os 35 pontos não vão mudar a nossa forma de estar enquanto equipa. Os jogadores são ambiciosos, têm a noção que querem acabar bem, é isso que os tem de guiar. Acreditamos que podemos fazer melhor, criar outros objetivos. Temos de ter ambição, quero perceber isso por parte dos jogadores. Não adianta dizer que a ambição é o quinto lugar. Temos aqui bons desafios para o resto do campeonato, como aumentar o número de pontos. Mas, é muito difícil fazer a segunda volta como a primeira porque há muitas equipas a precisar dos pontos. Chegamos aos 29 pontos na primeira volta e temos de nos desafiar.""O Luís Asué está para jogo, o Antonisse em dúvida. As duas situações não foram nada de muito preocupantes."