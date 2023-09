Rui Borges elogia Sp. Braga: «Vamos defrontar um candidato ao título»

O Moreirense defronta este sábado o Sp. Braga (18 horas) no jogo de atraso referente à 3.ª jornada da Liga Betclic. Será também o regresso dos minhotos ao seu estádio, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), a única até ao momento. Rui Borges antevê dificuldades à semelhança do embate com os dragões."O sentimento do grupo é muito positivo, foi uma semana boa de trabalho. Em relação ao jogo, será contra una equipa de Champions, candidata ao título, com muito valor individual e coletivo, demonstrando nas pré-eliminatórias da Champions o seu valor. Sabemos que vamos defrontar uma grande equipa, será importante o apoio dos nossos adeptos. Estamos preparados para momentos de pressão do Sp. Braga, mas também teremos momentos em que nos vamos superiorizar. Queremos ter mais bola do que foi contra o Chaves, mas do outro lado estará uma grande equipa.""São valores muito bons do Sp. Braga, mas não olho nesse sentido. Até pelas contratações e pelos jogadores no banco de suplentes, há muita qualidade, num forte investimento para perspetivar o campeonato e a Champions. O nosso estádio também encaixa na perfeição do que é o Sp. Braga. Há muita qualidade individual e não olho para as ausências. Olho para o que poderão apresentar, mas também temos muita qualidade. Será um bom jogo, contra uma boa equipa"."Quando ganhamos é com mérito nosso. Os 4 pontos dão-nos muita motivação e confiança. Quem olhasse para a fase inicial do campeonato, diria que seria muito difícil, nunca olhamos para o calendário nesse sentido, mas num jogo de cada vez. A equipa tem de estar preparada para qualquer momento do jogo. Quem estiver mais equilibrado terá maior probabilidade de vencer. Amanhã teremos de estar preparados, cientes que não vamos conseguir superiorizar-nos sempre ao adversário. A mensagem está a entrar e temos muitos jogadores que tinham fome de chegar à 1.ª liga e mostrarem-se."