Rui Borges: «Faz-me lembrar o ano em que o Sporting foi campeão»

O treinador Rui Borges não teve problemas em classificar a deslocação a Alvalade como "a partida mais difícil da época" por força de todo o contexto que envolve a campanha do Sporting, mas também vincou um horizonte de esperança pela "coragem que o Moreirense tem apresentado e vai continuar a explorar"."Não quero desvalorizar nenhum dos adversários que já defrontámos, mas também não tenho dúvidas que este será o jogo mais difícil até ao momento. Seja porque o Sporting é um candidato ao título, mas principalmente porque jogamos fora de casa e ainda não nos deparamos com um cenário desses, de modo que saber gerir o ambiente que vamos encontrar também será algo novo para nós", comentou Rui Borges, considerando ainda a resistência em perspetiva por força da "dinâmica que o Sporting tem patenteado neste arranque de época e da forte ligação com os seus adeptos": "Faz-me lembrar o último ano em que foram campeões. Ainda não tivemos uma partida com estas características porque defrontámos o FC Porto e o Sp. Braga em casa, pelo que será uma aprendizagem e é importante saber lidar com esse contexto".Motivos de preocupação acrescida, contudo, sem peso na esperança de dar corpo à irreverência patenteada nas primeiras jornadas para conseguir dividir o desenrolar e somar pontos."O nosso objetivo é conseguir ser melhores nos pormenores que tão caros nos saíram frente a outros candidatos. Tanto com o FC Porto, como com o Sp. Braga fomos bastantes consistentes até certo ponto, mas depois falharam pormenores. Frente ao Sporting , que está numa fase positiva e vai jogar perante o apoio de uma casa cheia, temos de conseguir anular a intensidade inicial. Será um jogo muito desafiador, mas se conseguirmos lidar com as dinâmicas iniciais do adversário e o efeito da atmosfera, acredito que podemos ser uma equipa muito comprometida e ambiciosa", referiu Rui Borges, justificando os motivos pelos quais não costuma olhar para o histórico de jogos das suas equipas: "Se tiver isso em consideração podemos criar pensamentos negativos e eu sou um otimista por natureza. O jogo já é complicado que chegue e esta oportunidade de defrontar uma grande equipa, para aqueles que agora chegam à Liga Betclic, também tem de incutir motivação. Queremos ser corajosos, comprometidos, ambiciosos e sempre com a ideia de valorizar o jogo, porque só assim é que faz sentido".